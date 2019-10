‘Dívidas do PT’: Até quando vai o embrometion do Gov GladsonC?

ficha gov #

AnGA (gov do Acre)

Governo Gladson terá que desembolsar mais de R$ 384 milhões até dezembro para pagar dívidas da gestão do PT

O governador Gladson Cameli esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 10, com a equipe econômica para discutir os pagamentos das dívidas que o estado do Acre herdou das gestões do Partido dos Trabalhadores (PT), que somam atualmente, para os três últimos meses do ano de 2019, R$ 384.254.462,64 (Trezentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

No que diz respeito à dívida direta, contraída através de operações de crédito, o estado deve desembolsar até dezembro deste ano R$ 223.328.504,44 (Duzentos e vinte e três milhões, trezentos e vinte oito mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

(…)

O débito previdenciário (que começou a se complicar no Governo Orleir Cameli – década de 90 – com o saque do Fundo Previdenciário do Banacre – J R Braña B.) soma R$ 2.531.324,42 (Dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte quatro reais e quarenta e dois centavos). O déficit previdenciário do Estado está atualmente no patamar de R$ 45 milhões. Em janeiro, quando Cameli assumiu o governo do Acre, a dívida era de R$ 40 milhões.

(…)

Em tempo: 10 meses no governo e nada do Acre avançar…quanto tempo mais vai demorar esse embromation do governo do PP-PSDB pondo a culpa na gestão passada?

Em tempo 2: o governo GladsonC demonstra ser um governo desprovido de ideias para o Acre….estamos ferrados!

J R Braña B.

