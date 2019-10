Toda ‘opinião alheia’ sabe: governo é diversão para GladsonC

viagem gov acre #

As viagens que não resolvem absolutamente nada em benefícios do Acre vão seguir…

O governador avisou na sua rádio e no seu programa de propaganda que as viagens não terão fim…

Diz que não está nem aí para ‘opinião alheia’.

Mas é a opinião alheia que paga (sempre pagou as viagens dos plantonistas do Palácio Rio Branco)…

Bem…todo mundo sabe que o governo é uma Disney, um Beto Carreiro, um passatempo para o governador…

GladsonC não suporta ficar dois finais de semana no Acre (o que tem aqui para fazer, né?)

No hay noche sin día…no hay lluvia sin água… né, governador?!!

Até agora, de verdade, nenhum resultado com as incontáveis viagens em 10 meses de governo.

Num cenário de consciência política mínima, a opinião alheia, mobilizada e armada de argumentos, pediria explicações em praça pública…

Mas, espere sentado…

Em tempo: o fato de levar sempre a família, mesmo com as despesas pagas do bolso (de uma empresa) mostra que essas viagens fazem pouco ou nenhum sentido para os interesses republicanos do Acre.

Em tempo 2: o vice não fica atrás…a disputa será acirrada até 2022.

J R Braña B.

