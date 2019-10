concurso pmrb #

Prefeitura de Rio Branco publica edital para concurso de professor e outras atividades…todo mundo festejou o anúncio, mas a decepção vem logo em seguida com a remuneração: o salário oferecido para professor é menor que o piso nacional (que são míseros 2,4 mil e menor também que o salário médio no Brasil, 2,2 mil).

A gente ri para não chorar…

O empobrecimento do povo acreano (consequência do Brasil do caos) é tão intenso que já não nos damos conta da esmola que oferecem…e até festejamos…

O IBGE divulgou hoje que a renda média do 1% mais rico do Brasil é R$ 27,7 mil.

Segundo os dados, o rendimento médio do 1% mais rico da população é 33 vezes o rendimento dos 50% mais pobres.

33 vezes, pessoal!!!!!

Ou seja, uma multidão de indivíduos ganha 1 ao mês e uma ínfima minoria leva para casa 33….é muita justisssssa!

E por que a desigualdade aumentou?

O aumento da precarização do trabalho (lembra da Reforma Trabalhista…que tirou direitos dos trabalhadores???

E vai piorar com o fim da aposentadoria pública!

R$ 2,1 mil o salário oferecido a um professor pela prefeitura de Rio Branco….500 dólares!…quase o mesmo que ofereceu o governo do Estado no último concurso.

A educação é, sim, prioridade….muito prioridade!

Nas bocas e nos discursos dos cretinos de toda ordem.

Em tempo: como a maioria da sociedade vive no mato sem cachorro, o Edital está aqui para se inscrever

J R Braña B.

