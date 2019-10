base gov aleac #

AnGA (gov do Acre)

‘Não podemos dar espaço a quem quer dividir o nosso governo’, diz Gladson Cameli a deputados da base

Reunião com 17 deputados que apoiam o novo governo selam compromisso para caminhar juntos com o Executivo

O Governo do Estado do Acre e a base do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) se reuniram na Casa Civil, nesta terça-feira, 15, num encontro coordenado pelo governador Gladson Cameli e pelo secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade.

(…)

O governador fez uma explanação aos 17 deputados estaduais presentes na reunião, dos 24 que compõem o parlamento, sobre a venda da dívida do Estado ressaltando que, dos R$ 3,8 bilhões que serão renegociados, pelo menos R$ 200 milhões por ano serão economizados permitindo o uso destes recursos em novos investimentos.

(…)

“Não tenho culpa do estado estar nesta situação. Não foi eu que contraí e não paguei as dívidas do Estado. Em todos os municípios que você anda está tudo destruído [como resultado do débito deixado pelo governo anterior]. Mas se eu não estivesse enxugando a máquina e correndo atrás de dinheiro, já tínhamos decretado calamidade financeira”, afirmou Gladson Cameli.

(…)

“Mas não podemos dar espaço para quem quer dividir o nosso governo”, frisou.

(…)

Em tempo: quem quer dividir o governo? O governo já é uma pizza, Excelência!

Em tempo 2: o líder da oposição, deputado Edvaldo Magalhães. explica em áudio abaixo o golpe que o oficialismo quer aplicar na Assembleia por conta da LDO.



J R Braña B.

[ VAGAS PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS:

EMPRESA PILOTO PLÁSTICOS – localizada em Goiânia/GO busca representantes comercias para atuar na área de vendas de embalagens flexíveis para alimentos. Interessados entrar em contato (62)4009-1000 ou email: joecio@pilotoplasticos.com.br ]