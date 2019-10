podcast senador petecão #

Podcast com Petecão

Senador Petecão (PSD) retorna ligação do oestadoacre e responde declaração do governador GladsonC esta semana, que teria dito que Petecão seria um adversário do governo para as próximas eleições.

Petecão diz que o Brasil e o Acre vivem um momento de muita dificuldade e que ele não está pensando em eleição em 2022.

-Tenho responsabilidade com meu estado…sou vice-presidente do Senado, sou o vice-líder do governo também…não sou candidato a nada… nem a vereador nem a prefeito…não aceito nem discutir ainda eleição de prefeito…que será em 2020….agora 2022, discutir eleição, é muita ousadia de qualquer político antecipar 2022.

-Eu tenho é que trabalhar muito…estou focado em ajudar meu estado…nunca disse pra ninguém que sou candidato…agora não sabia que o governador me tinha como adversário.

Ouça o podcast na íntegra:



J R Braña B.

