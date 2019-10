igarapé s francisco #

A pedido de Bittar, ministro garante 20 milhões de dólares ao Acre

O senador Marcio Bittar (MDB) se reuniu na tarde desta terça-feira, 15, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a fim de tratar sobre a despoluição e revitalização do Igarapé São Francisco.

(…)

“Nosso estado viveu durante 20 anos uma experiência [política] que era aparentemente de cuidados ambientais sem que isso significasse nenhuma obra no estado. O Igarapé São Francisco, que corta a cidade de Rio Branco praticamente ao meio, virou um esgoto a céu aberto”, afirmou Bittar.

(…)

Em tempo: MBittar, que tomou um rumo político obscuro nos últimos tempos, tenho dito aqui – tem completa razão nesse caso do igarapé São Francisco…vamos aguardar se os recursos, 20 milhões de dólares, vão sair mesmo….fico com um pé atrás, mas quero estar errado…e ver o São Francisco sendo um igarapé de verdade no meio da cidade de Rio Branco.

Em tempo 2: Marina Silva, que foi ministra do meio ambiente, poderia ter feito muito pelo igarapé São Francisco e, claro, Rio Branco…mas não não deu a mínima quando tinha condições políticas para tal.

J R Braña B.

