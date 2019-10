mobilidade urbana #

Kantar

Berlim é líder mundial em mobilidade urbana, de acordo com o estudo Mobility Futures da Kantar. A capital alemã está no topo devido às suas viagens econômicas e facilidade de acesso a uma ampla variedade de infraestrutura de transporte público e serviços de compartilhamento de viagens. Por outro lado, devido à infraestrutura pública limitada, São Paulo ficou em penúltimo lugar no ranking de 31 cidades, vencendo apenas de Nairóbi, capital do Quênia.

(…)

Kantar: Mobilidade Urbana: Berlin a melhor…São Paulo em penúltimo lugar…Em que posição ficaria Rio Branco com seu péssimo sistema de transp público? (https://t.co/vPxK1AiLaN) pic.twitter.com/bmFuK61TPm — Oestadoacre (@Oestadoacre) October 18, 2019

Em tempo: em que posição ficaria Rio Branco com seu péssimo e medieval sistema de transporte público? –

J R Braña B.

[ VAGAS PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS:

EMPRESA PILOTO PLÁSTICOS – localizada em Goiânia/GO busca representantes comercias para atuar na área de vendas de embalagens flexíveis para alimentos. Interessados entrar em contato (62)4009-1000 ou email: joecio@pilotoplasticos.com.br ]