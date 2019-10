energisa tarifa #

A reunião na Agência Nacional de Energia Elétrica aconteceu na terça, dia 15, e o conselho da Aneel, sob pressão política, evitou o aumento extra exigido pela Energisa (que ‘comprou’ a Eletroacre por R$ 50 mil)

As consequências nefastas para os consumidores do Acre com a privatização da distribuição da energia estão só começando.

Logo no mês seguinte à privatização, as tarifas de luz no Acre sofreram aumento de 27%…

No último mês, mais aumentos abusivos foram constatados e denunciados por consumidores e pela Assembléia Legislativa.

No pedido que fez a Aneel, a Energisa queria aumento extra de 7 a 15%, revelou nesta manhã o senador de Rondônia do PDT, Acir Gurgacz.

Uma CPI em Rondônia constatou que leitores (os relógios) de energia têm marcado até 40% a mais do que o consumo real, disse o parlamentar.

O senador de Rondônia argumenta corretamente que energia é serviço essencial, direito universal para todo cidadão, um setor de segurança estratégica e que, portanto, não deveria ser privatizado e entregue a uma empresa.

Em tempo: E cadê o Luz Para Todos? Acabou! Com privatização os locais mais distantes do Acre não terão energia…é óbvio…sob o ponto de vista do lucro.

J R Braña B.

[ VAGAS PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS:

EMPRESA PILOTO PLÁSTICOS – localizada em Goiânia/GO busca representantes comercias para atuar na área de vendas de embalagens flexíveis para alimentos. Interessados entrar em contato (62)4009-1000 ou email: joecio@pilotoplasticos.com.br ]