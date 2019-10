ensino médio #

Oregon, EUA.

Professor desarma aluna do Ensino Médio que foi armada para escola e ameaçava fazer uma loucura…

Veja as cenas…imagine o nível de tensionamento dessa aluna…

O professor mostrou que o diálogo ainda é a melhor forma de contornar as coisas…

E que a solução não é dar armas às pessoas…

Imagens da ABC News

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e

— ABC News (@ABC) October 19, 2019