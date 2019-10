ballotage bolívia #

De acordo com os resultados divulgados até agora e ao não obter Evo Morales mais de 50% dos votos nesse domingo, uma segunda votação (Ballotage) ocorrerá no próximo 15 de dezembro entre o atual presidente e o ex Carlos Mesa.

A surpresa da eleição presidencial na Bolívia é o sul-coreano Chi, pastor – que saiu do último lugar nas pesquisas para terceiro na eleição com quase 9% dos votos. Seus votos vão decidir o Ballotage boliviano e o próximo presidente.

Seu mote de campanha usou um trocadilho com seu nome e o advérbio sim…Chi, Pode!

Evo Morales ganha em: Pando-Cobija (fronteira com o Acre), La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí.

Carlos Mesa ganha: Beni, Santa Cruz, Chuquisaca e Tarija.

A oposição vence o MAS (movimento ao Socialismo, partido de Evo) em 3 dos 4 Estados da chamada ‘medialuna’ (Pando, Santa Cruz, Tarija, Beni)

J R Braña B. (tradução)

[ VAGAS PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS:

EMPRESA PILOTO PLÁSTICOS – localizada em Goiânia/GO busca representantes comercias para atuar na área de vendas de embalagens flexíveis para alimentos. Interessados entrar em contato (62)4009-1000 ou email: joecio@pilotoplasticos.com.br ]