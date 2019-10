florestan #

As Manifestações contra aumento do metrô é a revolta dos chilenos com o neoliberalismo. O povo não aguenta mais a conta da desigualdade social. São obrigados a pagar saúde, educação, previdência privadas com baixos salários. O Chile é o Brasil de amanhã. https://t.co/qeMifMx4at

