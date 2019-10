china viagem #

AnGA (Gov do Acre)

(…)

Uma verdadeira revolução está prestes a se concretizar na economia acreana. A tão sonhada parceria comercial com à China ganha um importante avanço na próxima quinta-feira, 24. O governador Gladson Cameli, integra a comitiva brasileira liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, que cumprirá extensa agenda voltada ao fortalecimento da integração entre as duas nações, juntamente com o presidente chinês Xi Jinping e demais autoridades do país asiático.

(…)

Em tempo: toda imprensa do Brasil diz que Bolsonaro foi a turismo…não há agenda importante a cumprir na Ásia.

Na oportunidade, será feita a assinatura de memorando sobre o estabelecimento de cooperação estratégica entre o Acre e a província chinesa de Shandong. O documento envolve a implantação de um moderno Complexo Industrial, Comercial e de Serviços no Acre, com investimento da ordem de R$ 1 bilhão e a criação de 20 mil empregos diretos. (menos do que o programa do PT do começo do século que era de gerar 40 mil empregos)

(…)

Mais uma vez, conseguimos mostrar que, com seriedade e compromisso, estamos dando mais um importante passo para mudar a realidade do nosso estado. A expectativa é a melhor possível e com a instalação dessas 40 empresas chinesas que estão previstas, quem vai ganhar é o Acre e, principalmente, a população (Gov GladsonC).

(…)

Em tempo: anotem: 40 empresas chinesas, segundo o governo, serão instaladas no Acre…vai ter fábrica até de hashi, com certeza.

J R Braña B.

