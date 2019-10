vídeo china madrinha #

Bolsonaro foi à China e não tem agenda importante com os comunistas chineses…

Tanto que sequer levou seus ministros ligados à área econômica…

Tanto que teve tempo até para conhecer a Muralha…principal cartão postal de los chinos.

GladsonC está na comitiva brejeira…

E de lá gravou um vídeo, numa vã ou ônibus, com a ministra da agricultura, mas conhecida como a rainha do agrotóxico, dizendo que ela, a Teresa, será a madrinha do Acre na integração do Estado com o mundo…!!!

Integração com o mundo!!!!

É um diversionismo completo de sua Excelência para com os problemas enfrentados diariamente no Acre…

J R Braña B.





