Antes do decreto do Executivo que regulamenta as novas metas para servidores do Acre terem algum direito nos finais de ano, uma informação:

Acredite, nas escolas, os professores do Estado do Acre estão fazendo cota para comprar o café…o café preto!…e os alunos reclamam toda semana do lanche ‘suco’ e bolacha…

Decreto do Gov

Traduzindo: o governo impõe metas para a plebe, mas o seu cartão corporativo, o seu cheque especial é sem limite de gastos.

Quem precisa de limites e metas são os responsáveis por esse decreto!

Para que serve um governo que não serve ao povo?

J R Braña B.

