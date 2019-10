acre china #

O presidente Mito e o governador do Acre podem nunca ter ouvido falar na Rota da Seda, de Kublai Khan ou do império Mongol…mas isso não tem a menor importância…Eles garantem que o velho Acre, um recém-nascido em comparação com a milenar China, será uma prioridade de los chinos…Anotem! – J R Braña B.

AnGA (Gov do Acre)

Na Ásia, Gladson faz o Acre entrar na lista de prioridade máxima de investimentos chineses

Estado receberá, pela primeira vez, capital para o desenvolvimento regional com vista aos portos do oceano Pacífico e para o mercado chinês

(…)

Citado como extremamente importante, tanto pelo presidente Jair Bolsonaro, quanto pelo seu colega chinês Xi Jinping e pelo primeiro-ministro, Li Keqiang, o novo governo do engenheiro civil Gladson Cameli marca um golaço nas relações comerciais Brasil-China, ao colocar o Acre na posição estratégica para receber novos investimentos na área de infraestrutura aeroportuária, rodoviária e de logística de produtos em grande escala.

(…)

“Senhor presidente e senhor primeiro-ministro da China, o Acre será a porta de entrada e de saída das importações e exportações do nosso país, graças aos esforços de um jovem governador que tem os ideais de ver a sua região desenvolvida, assim como também são os nossos anseios”, afirmou o presidente Bolsonaro, após a abertura do evento, no Hotel Intercontinental Beijing Sanilitun, em Pequim, para cerca de 350 pessoas, entre ministros de estados do Brasil, autoridades chinesas, secretários de agências de desenvolvimento econômico de ambos os países, deputados, senadores e empresários.

(…)

O governador Gladson Cameli mencionou o complexo Peixe da Amazônia, fechado por causa de uma série de ingerências da administração passada, como uma possibilidade de ser explorado pelos chineses, sugerindo um prazo de sete meses como experiência comercial. Cameli foi o único governador a participar da comitiva brasileira.

(…)

Ajude manter oestadoacre.com….fulcral na mídia do Acre

Colabore com qualquer quantia acima de R$ 5 (preço de uma palma de banana-maçã em Rio Branco)

É muito fácil!

Pelo paypal, no e-mail joaoroberto15@globo.com

E, se for o caso e desejo, em depósito na conta corrente jurídica

Bradesco

ag 0427-8

CC 054694 – 1