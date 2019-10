jornada de trabalho #

O Chile neoliberal (onde tudo é privatizado…saúde, educação, água, energia…tudo) é uma das nações mais injustas socialmente da América Latina.

Pois bem: uma das primeiras vitórias das ruas é a redução da jornada de trabalho para 40h semanais…(ainda é alta, mas é um primeiro passo)…aqui no Brasil são 48h de trabalho por semana…um escândalo social!

Os protestos seguem…hoje foi o ápice…pelo menos 2 milhões nas ruas…num país de 20 milhões…

VITÓRIA DO POVO CHILENO! A Câmara dos Deputados do Chile acaba de aprovar, com 84 votos favoráveis, 24 contrários e 27 abstenções, a REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO para 40 horas semanais.

Esta é uma das principais reivindicações dos manifestantes que tomam as ruas do país! pic.twitter.com/9F8ACulVxS

— PSOL 50 (@psol50) October 24, 2019