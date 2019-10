voto #

Sequência de três argumentos do cientista político Alberto C. Almeida:

O Chile aboliu o voto obrigatório. O comparecimento na última eleição foi abaixo de 50% do eleitorado potencial. As sociedades que aboliram o voto obrigatório na Europa o fizeram depois de tornarem-se ricas. O voto obrigatório é fundamental para incorporar os pobres na política. — Alberto C. Almeida (@albertocalmeida) October 25, 2019

O voto obrigatório que o Chile aboliu incorpora os mais pobres na política e obriga os políticos a atendê-los. Sem o voto obrigatório os mais pobres votam menos, os políticos os atendem menos, eventualmente eles vão para as ruas – participar da política – de forma violenta. — Alberto C. Almeida (@albertocalmeida) October 25, 2019

No Brasil o voto é obrigatório e facultativo ao mesmo tempo. É obrigatório no papel, mas 20% não vota como em países onde é facultativo. É como o aborto: ilegal no papel, mas ninguém que o faz é punido. O Brasil é assim. — Alberto C. Almeida (@albertocalmeida) October 25, 2019

Em tempo: o tema é instigante…a melhor solução ainda não há… tão importante que o voto, talvez seja a consciência política, que é muito débil no Brasil.

Em tempo 2: tirar o povo da política é o que a elite do Brasil sempre quis…o Golpe que derrubou Dilma foi um sequestro do voto do povo….Lula impedido de ser candidato foi uma proibição ao voto de milhões…um assalto ao direito dos que queriam votar nele.

J R Braña B.

