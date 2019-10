abu dhabi acre #

Limite de gastos é somente para servidores (professores, saúde, barnabés da plebe rude….traduzindo: os otários que pagam a conta”)

Bolsonaro continua o passeio pela Ásia e o governador do Acre (GladsonC), que detesta viajar, segue com a comitiva brejeira…

Vamos ver os milhões em petrodóalres que os Emirados Árabes vão anunciar em investimentos no Acre…aguarde!

Porque, como se sabe, o Acre, feito Marco Polo, descobriu a Rota da Seda e o futuro de felicidade está garantido por uns dois milênios…40 empresas chinas vão se instalar na ZPE

E assim as dinastias familiares vão se revezando no poder do Acre…agora é o sobrinho…depois vem o filho, o neto, o bisneto….

Não acredita….?

E você e eu, que somos os otários, pagamos a conta em Petrodólares, Dólares e Euro….

E recebemos as migalhas…. em Reais.

J R Braña B.

