cumbia #

O peronismo com Alberto e Cristina derrota o modelo econômico neoliberal na Argentina…o mesmo modelo que está levando a maioria do povo brasileiro à pobreza.

É a vira política na América Latina que já, já chega ao nosso país..

Cumbia é a música da periferia de Buenos Aires…

É o samba do morro do Rio, para fazer uma comparação…

A música do povo…

Macri ya fue (Se vos queres)…acertou em cheio…curta

Trecho:

Não consigo pagar o aluguel

Não o que fazer/não sei o que fazer

Todo dia eu sigo trabalhando….

Em cima de busão eu vou me precarizando…

Que a praia não seja privilégio..

Nem as férias quando acabe as aulas..

Macri ya fue, Vidal (Governadora Buenos Aires) ya fue,

Se você quiser Larreta (prefeito de Buenos Aires) também

(…)

J R Braña B.