‘Governança corporativa’: Demissão de mil na capital

demissões capital #

(…) a Liq (empresa que vai demitir empregados em Rio Branco) reafirma que age de acordo com as melhores práticas de governança corporativa (…), diz nota publicada no ac.

Lorota dessa Liq e da Claro…governança corporativa…palavreado bonito que não resiste uma crise de cinco minutos do Estado Brasileiro.

O rombo social no Acre vai ficar…!

Mil demitidos!

Mas uma coisa é certa: eles estão fechando porque os clientes reduziram…

De 2016 até aqui as coisas só desandaram na economia do Brasil e na do Acre, nem se fala…

Lembra do golpe…?

Pois, é: veio o Temer e o Mito (dos otários) e está aí o resultado…

A economia ruiu…!

Mais mil demitidos em Rio Branco…

De uma empresa que prometia empregar 5 mil jovens no Acre.

Sem Estado impulsionador da economia não existe saída.

E é tudo o que não está acontecendo hoje em dia.

Uma hora a ira dos chilenos chega por aqui.

J R Braña B.