Quinari: André Maia agora vai pra cima do ex-prefeito tampão

André Maia denuncia licitações suspeitas, depósitos ilegais e medicamentos vencidos

Na tarde desta quarta-feira (30) durante coletiva na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco, ele (André Maia) expôs as dificuldades que enfrenta para reorganizar o Município e denunciou irregularidades na gestão interina de Gilson da Funerária, (vereador) e presidente da Câmara de Vereadores.

Na lista de supostos crimes nos últimos oito meses, período em que ele (André Maia) esteve afastado, há o sumiço de merenda escolar equivalente a R$ 7 mil; salários atrasados, licitação suspeita para compra de combustível e depósitos bancários (…) na conta de um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, centenas de medicamentos vencidos e apenas dois médicos atendendo na rede municipal.

(O prefeito) André Maia informou que vai encaminhar relatórios ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado.

André Maia (que estava afastado do cargo) – falou ainda sobre as denúncias consideradas por ele “levianas”, diz ter certeza de sua inocência e acrescentou que não quer “olhar para o retrovisor” muito menos administrar Senador Guiomard com “politicagem”.

