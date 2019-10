saúde ps rb #

O ac mostra vídeo das condições da saúde pública do Acre…

Sim, pública, porque a privada (dos planos mandrake de saúde) também se socorrem da rede pública quando seus pacientes sofrem qualquer complicação um pouco mais séria…

As imagens abaixo são do PS da capital Rio Branco…

Saúde do Canadá, de Cuba, da Noruega…

O vídeo é do ac..abre o olho, excelência!

J R Braña B.

E no Brasil…bolsonaristas atacam a Globo em Brasília…e a emissora recua…pra vocês verem que a Globo só é valente com o PT e com Lula.

Briga Bolsonaro x Globo. Hoje em Brasília pic.twitter.com/Uf7yeHOeBp — Alberto C. Almeida (@albertocalmeida) October 30, 2019

E mais: