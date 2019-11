professor acre olimpíadas #

Divulgação

O professor Sullivan Chaves Gurgel, da Escola Nanzio Magalhães, de Feijó, no Acre, é um dos vencedores da categoria Relato de Prática Memórias Literárias, da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ele venceu com o relato “O dito, o não dito e o escrito”.

(…)

Relato: “O dito, o não dito e o escrito”

Professor: Sullivan Chaves Gurgel

Feijó/AC

Escola Nanzio Magalhães

(…)

Nesta quarta-feira (30), foram anunciados também os estudantes finalistas da categoria Memórias Literárias, que participam da final do concurso no dia 9 de dezembro, em São Paulo.

(…)

Outros vencedores pelo Brasil:

Relato: “Palavras: força que transforma a escrita”

Professora: Polyanna Paz de Medeiros Costa

Maceió/AL

Escola Estadual Alfredo Gaspar de Mendonça

Relato: “Nas práticas de leitura e de escrita, somos todos Palavras”

Professor: Denilson Antonio de Souza

Olaria/MG

Escola Municipal Ataualpa Duque

Relato: “É preciso ser outros”

Professora: Luciana Fatima de Souza

Olímpia/SP

Escola Anita Costa Dona

(…)

A Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada pelo Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam oficinas de produção de text

