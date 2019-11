argentina bolsonaro #

Assista…via Mídia Ninja

O apresentador do canal C5N, o famoso narrador de futebol, Victor Hugo Morales, diz em relação a Bolsonaro:

-Olha que sem vergonha!

Uma pessoa num ato de rua chama Bolsonaro de Hitler bananeiro.

E uma das abuelas de mayo, Bonafini, diz que cuspiria na sua cara se ficasse frente a frente com o presidente (sic) do Brasil.

E mais:

“Impeachment do Bolsonaro urgente” é o assunto mais comentado do Twitter https://t.co/msSRt5wvgz

Outra:

– Crime de fraude processual (art. 347, do Código Penal);

Noblat irônico:

O Supremo Tribunal Federal prendeu o então senador Delcidio do Amaral, líder do governo Dilma, por obstrução de Justiça. Não sei porquê me lembrei disso agora.

— Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) November 2, 2019