br fim 364 #

Mais um acidente na BR-364, sentido capital-Sena…neste fim de semana.

(Sem entrar no mérito da imperícia ou não do motorista)

Sem novidades…

O ano passou e os responsáveis não fizeram nada para melhorar as condições da BR do Fim do Mundo…que é chamada de BR-364…a principal do Acre.

Não se preocupe…:

No começo do próximo ano, novamente, eles enviam os soldados do Exército para ‘recuperar’ os buracos…

E aí recomeçam as hilárias sessões de encantamentos com os buracos…

Aquele monte de homens ao redor de uma cratera olhando, admirados…

J R Braña B.

Ative o sininho e receba primeiro as notícias e opiniões, sem medo e sem censura, aqui de oestadoacre



Gilberto Dimenstein e a ‘infinita ignorância’…