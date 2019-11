refor previ acre #

Já vazou que o governo azul de GladsonC e Rocha enviou – ou está enviando – o pacote de mudanças da Reforma Previdenciária para os servidores do Acre…

A mesma que Bolsonaro e Paulo Guedes, banqueiro, aprovaram com os votos da bancada do baixo clero do Acre.

Atenção, servidores estaduais apoiadores de GladsonC e do capitão da casa 58 do Vivendas da Barra (pesada), no Rio…!!!

Preparem o lombo!

Em tempo: lembre: o governador do Acre não precisa de aposentadoria…é herdeiro de uma família de bilionários..

Em tempo 2: o vice-governador já desfruta de uma gorda aposentadoria da PM (paga pelos otários que ganham miséria no serviço público do Acre)

Em tempo 3: são esses que vão mexer na sua aposentadoria…você os elegeu, seu otário!

J R Braña B.

