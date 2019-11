safadão cantor #

Nesse turbilhão de coisas ruins que vive o Brasil, o cantor cearense, Wesley Safadão, dá um belo exemplo e repudia atitude de ex-mulher que publicou vídeo do filho deles com uma arma na mão.

Após Mileide Mihaile, mãe de Yhudy, filho mais velho de Wesley Safadão, publicar um vídeo do Halloween de seu filho e ser alvo de críticas, o cantor resolveu se pronunciar sobre a polêmica, informa o site Quem.

Em nota, Safadão declarou:

(…) quando Yhudy está sob a guarda da mãe, Wesley não tem como ter controle sobre a rotina e as atividades que realizam juntos. Em relação à fantasia utilizando a arma de brinquedo, Wesley discorda e repudia totalmente!

-Sinto muito pelo ocorrido e fico com a sensação de impotência, pois isso não condiz com os valores de minha família e com a educação que quero passar para o meu filho'”, diz Safadão na nota.

Que boa reação de Safadão….Não às armas!

