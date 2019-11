aleac govn previ #

É o contrário da manchete do ac…

Não é confusão…

É luta política…

E a informação da manchete do ac não condiz com os fatos (com a PEC) aprovada na CCJ do senado (falta plenário), senão vejamos:

Pelo texto da PEC 133/2019, estados, Distrito Federal e municípios poderiam “adotar integralmente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio de previdência social da União” por meio de lei ordinária.

Tasso Jereissati (relator na CCJ) acatou sugestão do senador Otto Alencar (PSD-BA) que altera essa forma de adesão: estados, Distrito Federal e municípios agora podem “delegar para a União a competência legislativa” para definir os critérios de aposentadoria dos servidores locais — como tempo de contribuição e idade mínima. Mas essa delegação pode ser revogada “a qualquer tempo”, por meio de lei de iniciativa de governadores ou prefeitos.

Traduzindo: a adesão dos Estados e municípios não é automática….e se houver adesão, pode ser revogada a qualquer hora pelo governador ou pelo prefeito do município….ou seja, a adesão não é involuntária, automática.

O governo do Acre – que não sabe patavina sobre Previdência (repete como papagaio o que ouve do Paulo Guedes), como de resto a sua bancada federal e estadual – vai tentar empurrar de goela abaixo o que foi aprovado no Congresso Nacional.

E tem votos para isso…mas há uma pedra no caminho (na base oficialista, por medo do desgaste político – não há consenso da matéria, adiantou o líder da oposição Edvaldo Magalhães…e isso pode ajudar a luta política em defesa dos direitos dos servidores).

Hoje, os servidores tiveram um esquenta na Assembleia…E não foi confusão…foi luta política…

Uma bandeira une os servidores: a defesa de seus direitos.

Os servidores descobriram, por ensinamento da experiência política real da ameaça de perdas sociais – que o governo GladsonC/Rocha é sócio político do macabro e necro-governo Bolsonaro….

A consciência política e de classe, não raro, vem a fórceps….

J R Braña B.

