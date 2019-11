desmonte acre br #

Fui ao protesto dos trabalhadores na Assembleia hoje pela manhã…

Foi um recomeço de resistência…

Mas ainda é muito pouco…

O processo de desmonte vem do centro do poder nacional – Bolsonaro e seu macabro plano de desorganizar o pouco que tem de bem-estar social conquistado com a Constituição de 1988.

GladsonC faz parte do esquema de destruição de bem-estar social do governo Bolsonaro…aliás, GladsonC é sócio político de Bolsonaro, esse mesmo que sua família está toda enrolada no escândalo Mariele.

A maioria da bancada da Aleac (igual à bancada federal) não está nem aí para os prejuízos dos servidores que, em sua maioria, já vivem no limite do suportável.

Bolsonaro é um governo de ricos…e trabalha para esses…

GladsonC é herdeiro de uma fortuna e nem sabe o que é viver de aposentadoria ou com um salário de miséria desses que o Acre paga a servidores em geral…

Não acredito nesse governo…

É um governo de classe social…dos de cima.

E só vai recuar desse plano de mexer com os direitos dos servidores se algo extraordinário acontecer no Acre…

Como eu disse, a maioria na Assembleia tá c…e andando pra você, eleitor e não eleitor do governo Azul (azul pra eles)

A luta dos servidores do Acre é a mesma luta dos trabalhadores do Brasil…por direitos que já foram e seguem sendo retirados…

Tudo tem relação.

A luta é única e é política.

J R Braña B.

Vídeo…servidora chora durante protesto

Servidora chora e diz que se arrependeu dos votos dado última eleição. pic.twitter.com/orFZhFYNaG — Oestadoacre (@Oestadoacre) November 6, 2019

Protesto servidores na Acre pic.twitter.com/ehBErrAAnQ — Oestadoacre (@Oestadoacre) November 6, 2019

