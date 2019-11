oposição aleac #

O governo azul de GladsonC desdizendo tudo que prometeu em campanha ‘vamos valorizar o servidor blá blá blá’.. – propõe projeto de mudança na Previdência do Acre (e amplia com mudanças no Estatuto do Servidor) e a gente é obrigado dá de cara com manchetes ridicularizando direitos dos servidores…

GladsonC vai prejudicar de morte os servidores do Acre (professores, saúde etc)…os empobrecendo ainda mais…

E, como se vê, com apoio de parte da imprensa do Acre…que, até hoje não procurou entender o que significa essa maldita reforma da previdência de Bolsonaro e seus sócios políticos GladsonC/Rocha.

Que não acaba privilégio algum…pelo contrário…ataca somente os servidores que ganham os menores salários.

A oposição está fazendo a sua parte…defendendo os servidores…mesmo com minoria na Assembleia.

J R Braña B.

