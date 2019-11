comunistas acre #

Todos contra as reformas de GladsonC que prejudicam os servidores públicos do Acre

A conferência do PCdoB neste sábado em Rio Branco e que reuniu delegados de todos os municípios do Estado definiu as estratégias do partido para 2020, ano de eleição municipal, porém, prioritariamente, consolidou uma posição partidária de defesa dos direitos dos servidores contra o pacote de maldade do governo GladsonC/Rocha.

-A proposta de Reforma da Previdência do governo GladsonC/Rocha é pior que a proposta de Bolsonaro….pois destrói conquistas constitucionais dos servidores – disse o deputado Edvaldo Magalhães, líder da oposição na Aleac.

No plano nacional, a alegria dos comunistas no dia hoje foi ressaltada pela deputada Perpétua, que é uma das mais combatentes opositoras de Bolsonaro no Congresso Nacional.

-O Brasil amanheceu mais feliz com a liberdade de Lula – disse a única parlamentar do Acre a votar contra a Reforma da Previdência.

A novidade do encontro comunista foi a participação do filho do ex-presidente Jango, João Vicente Goulart, do Partido Pátria Livre, que deu palestra sobre os acontecimentos atuais do Brasil…sobre João Vicente, e um pouco da história do seu pai e o Golpe que o afastou do governo e do país, neste domingo, em entrevista exclusiva aqui em oestadoacre

J R Braña B.

Ative o sininho e saiba antes o que sai aqui no oestadoacre