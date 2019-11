senador mbittar #

O senador Mbittar diz que ficou ‘triste‘ com o Supremo Tribunal Federal porque este respeitou a Constituição de 1988, que definiu: ‘nenhum cidadão brasileiro pode ser consideração culpado sem o processo transitado em julgado’.

Traduzindo: todo brasileiro tem direito a percorrer todas as instancias de justiça até o último grau….só aí, se julgado condenado, pode ser considerado culpado e preso…isso serve para este blogueiro, para você, leitor, e, para o Lula…simples…até uma criança de 04 anos entende.

Bem, como diz o título, MBittar é bolsonarista, mas não é boludo, como dizem os argentinos – em apoiar essa balela de CPI da Lava Toga..

Porque, antes dessa, deve haver outras, como a CPI das Fake News e a CPI da Lava Jato…que os lavajateiros de Curitiba morrem de pânico.

Como perguntou o comunista Datena (Band), ‘se é cláusula pétrea, por que adotaram uma jurisprudência para prender após a 2ª instancia? Para prender o Lula e ele não participar da eleição?’

ka ka ka!!!

J R Braña B.

Ative o sininho e saiba antes o que sai aqui no oestadoacre

E no BraZil…:

“Documentos do inquérito sobre o assassinato da Marielle … mostram que a Polícia Civil do Rio de Janeiro possui há um ano“ os documents ligando Bolsonaro com os assassinos de Marielle, que ”contradizem recente versão do MP-RJ.” Ou seja, o MP-RJ mentiu https://t.co/j8YwIbyNJC

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) November 6, 2019