Eldeber – Evo Morales Ayma no es más presidente de Bolivia. El hilo que lo sostenía tras la convulsión social que estalló tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, se rompió. A las 16:51 de este domingo, el líder de MAS que había llegado al poder en enero de 2006, renunció a la presidencia del país, luego de haberse quedado sin el respaldo de la Policía y las FFAA que tras un motín y un pronunciamiento oficial, respectivamente, habían sugerido su renuncia.

(…)

Vídeo mostra Evo descendo Chimore, Cochabamba.

Morales has landed in Chimore, the situation is currently unclear https://t.co/kVaxJII2yG — CNW (@ConflictsW) November 10, 2019

O canal CNW publicou há pouco que Evo e família partiram num avião de de La Paz….assista:

Morales is gone. Bolivian presidential plane departed from El Alto airport in La Paz#Bolivia pic.twitter.com/0qmHtSW0nu — CNW (@ConflictsW) November 10, 2019

Continuam os mesmos esses milicos latino-americanos…

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, acompañado por todo el mando militar en La Paz, leyó un comunicado en el que sobresale la sugerencia al presidente del Estado, Evo Morales Ayma, de que “renuncie a su mandato presidencial”.

(…)

‘Sugerencia’ (sugestão)…contem outra – J R Braña B.

(…)

“Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país y velando por la vida, la seguridad y la garantía del imperio de la CPE, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las FFAA y luego de analizar la situación conflictiva, sugerimos al presidente del Estado que renuncie”.

(…)

Em tempo: As FA alegam distúrbios no país…e não são elas as responsáveis para manter a ordem no país…e garantir a nova eleição convocada pelo presidente Evo.

Em tempo 2: novamente a Bolívia caminha na direção do passado…no passado de injustiça contra a maioria e ditaduras corruptas e sangrentas.

J R Braña B.

