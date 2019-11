gov aleac #

Consenso de quem????? – J R Braña B.

AnGA (Gov do Acre)

Através de consenso, Governo e Aleac ampliam diálogo com sindicatos e reforma da previdência será votada dia 26

Em um claro sinal de respeito à democracia, o governador Gladson Cameli atendeu a uma solicitação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, e do líder do governo na Aleac, Ghelen Diniz, para o adiamento da votação da reforma da previdência estadual para que o tema seja amplamente debatido com os servidores públicos, entidades de classe e demais instituições.

(….)

“Estamos tendo a coragem de fazer o que os governos passados não fizerem ao longo de vinte anos. A grande verdade é que o Estado pode quebrar se a reforma da previdência estadual não acontecer. Alguns têm usado esse tema tão sério para se aproveitar politicamente de uma situação que eles não fizeram quando governaram o nosso estado. Quero aqui agradecer a todos que compreendem a necessidade de aprovar esta reforma para o bem de todos. Nesse tempo, vamos esclarecer ponto a ponto da reforma da previdência e mostrar que ela será fundamental para o futuro do Acre e tenho certeza que os servidores e sindicatos irão entender que essas mudanças são necessárias”, argumentou o governador.

(…)

Em tempo: é o blá blá blá de sempre…o governo GladsonC/Rocha quer resolver o problema de caixa do tesouro cortando direitos constitucionais (licênça-prêmio e sexta parte) dos servidores…aliás, esses itens nem são matérias previdenciárias….são jabutis (contrabando), lembra o deputado Edvaldo Magalhães.

Em tempo 2: Reforma de GladsonC/Rocha é pior, pasme, que a de Bolsonaro….caiu a máscara do governo que prometia valorizar o servidor.

Em tempo 3: pra que a pressa em fazer os cortes dos direitos dos servidores?.. Acre é o primeiro entre os Estados a apresentar sua proposta de reformar a sua previdência e mutilar o Estatuto do Servidor.

Em tempo 4: historicamente, governos de direita agem sempre para retirar direitos de trabalhadores..o governo GladsonC/Rocha comprova a tese…Sem falar nos governos de Temer e Bolsonaro, que aprovaram a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência, respectivamente…as duas só prejudicaram os trabalhadores e estão piorando a vida da maioria.

J R Braña B.

