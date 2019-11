joão v goulart #

Tive o privilégio de conversar neste final de semana com João Vicente Goulart, que esteve em Rio Branco numa agenda política do PCdoB.

Ele é filósofo e filho do ex-presidente João Goulart, o presidente que assinou o decreto de emancipação do Estado do Acre.

Tivemos um diálogo no meio da agenda política que ele participava…o ruido comprova no áudio, mas não é nada que impeça os navegantes ouvirem o que pensa João, que, aos sete anos, devido ao Golpe de 1964 – teve que se refugiar com o pai e a família no Uruguai.

Neste curto vídeo a seguir, uma rápida apresentação de João Vicente Goulart e os áudios da conversa logo abaixo:

áudio 1 – Trabalhismo do PPL-PCdoB

áudio 2 – Jango (13º salário do trabalhador)

áudio 3 – Dimensão da importância do pai João Goulart para Acre

áudio 4 – Bolsonaro quer a ruptura constitucional…

áudio 5 – FHC e Rodrigo Maia podem estar numa Frente Ampla…

http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2019/11/áudio-5-JVG-Audio-2019-11-10-at-00.48.21.mp3

J R Braña B.

Ative o sininho e saiba primeiro o que sai aqui no oestadoacre

Antes publicamos:

PCdoB elege prioridade: defesa dos direitos dos servidores