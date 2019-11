mercosul perpétua #

Vídeo com o discurso da deputada federal do Acre hoje, em Montevidéu, Uruguai.

Em tempo: veja que bonecos iguais a esse aí abaixo foram produzidos às centenas no Brasil do Golpe…os mesmos viajaram até La Paz e Santa Cruz…quem financiou?

Em tempo 2: A Bolívia não vive crise econômica, o desemprego está muito baixo, a pobreza reduziu de 30% para 15%…o salário mínimo boliviano é R$ 300 maior que o brasileiro…o Golpe é para retirar direitos dos trabalhadores e se apropriarem das riquezas do país, que acaba de descobrir petróleo e onde há 70% do lítio (que serve para produzir bateria de celular) do mundo.

Em tempo 3: Democracia e direita, na América Latina católica (e agora com milícia pentecostal), são incompatíveis…vejam que o presidente de direita do Chile não caiu…morreram dezenas e ele segue firme…e ninguém pede sua renúncia…a não ser o povo chileno.

Você não vai ver essas cenas na Globo…bolivianos contra o Golpe em La Paz