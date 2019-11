inacreditável #

Bem, a surpresa não é com a violência que segue descontrolada no Acre…

Aquela promessa de acabar com os assaltos – lembra, sensação de segurança em 30 dias de governo?) – ficou lá na campanha eleitoral.

O que indigna é não se encontrar polícia fazendo ronda no centro da cidade a pé ….Em todas as esquinas do mundo – de qualquer cidade mediana – há policiais escalados para esse fim…

Aqui no Acre isso não existe…e não é de hoje, registre-se.

A vítima que levou um balaço na cabeça hoje no centro poderia ser qualquer um de nós…

Leio que os sicários não foram encontrados até agora…

(…)Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso….(….) – conta o ac.

Houvesse política de segurança de rua em Rio Branco esses delinquentes não teriam escapado tão fácil do meio do centro da cidade…

E onde estavam os policiais que deveriam estar nas ruas, pelo menos no centro?

Quem sabe numa solenidade entediante de formatura do Governo Azul…(azul para eles)

Afinal de conta chegaram dezenas de viaturas novinhas em folha…

Como se viaturas, por si só, resolvessem o problema.

O que resolve é o simples: polícia na rua..no meio do povo….no centro, nos pontos estratégicos…para evitar que criminosos cometam crimes e fujam na maior tranquilidade.

Em tempo: daqui a pouco, como já anunciam – vão chegar aqui uns policiais norte-americanos…vai haver aquela onda de oba-oba e blá blá blá…e o centro e os bairros vão continuar entregues à própria sorte.

J R Braña B.

