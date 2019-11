sindicalismo acre #

PP-PSDB

GladsonC e Rocha, respectivamente, governador e vice do PP e PSDB, propõem massacrar os servidores com suas políticas nada sociais e os sindicatos dos servidores, principalmente o da Saúde, vem com uma nota completamente ‘inocente’, para não dizer pelega – afirmando que o movimento ‘repudia qualquer direcionamento político-partidário’.

Com essa postura todos sabem aonde vai dar o movimento dos servidores: em fracasso e prejuízos sociais e econômicos.

É preciso lembrar um detalhe: o Sindicato da Saúde (da Educação, idem) apoiou o então candidato GladsonC ao governo….agora, constrangido (Educação, idem), inventa que o ‘movimento não pode ter caráter partidário’...e que as negociações devem ‘ser técnicas’.

Sem denunciar (e pressionar) politicamente na sociedade esse governo (que a máscara, enfim, caiu) os servidores não conquistarão nada economicamente/tecnicamente….o problema não é de natureza técnica, é de fundo político, senhores sindicalistas!

O pacote do governo contra os servidores foi uma decisão política de GladsonC/Rocha, do PP e do PSDB.

O que seriam dos servidores sem a ajuda do PCdoB, PT e MDB.

Precisa desenhar mais?????

Em tempo: Abaixo…leia…. o presente e o chicote do Governo do Acre

J R Braña B.

Presente e chicote do Governo do Acre