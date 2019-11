tucano bíblia escolas #

Idolatria da Bíblia…

O possível candidato do PSDB à prefeitura de Rio Branco, o evangélico Minoru Kimpara, publicou hoje na sua conta do FB que está distribuindo edições da Bíblia a alunos da rede pública de ensino.

-A distribuição gratuita da Bíblia em escolas, hospitais, quartéis, presídios e em outros locais é algo que Os Gideões Internacionais fazem há mais de 120 anos no mundo. Faço parte, voluntariamente, desse Ministério há 9 anos e o faço com muita alegria e gratidão no coração por tudo o que Deus tem feito na minha vida – escreveu Minoru no FB.

Três anotações despretensiosas do Pastor progressista, Ricardo Gondim:

-Transformar a mensagem do evangelho em força política, como acontece em vários países da América Latina, produzirá crueldades inimagináveis; piores que na Idade Média.

-O obscurantismo, que sustenta que a ciência é inútil, não passa de mau pretexto para deixar de estudar e justificar ódio ao saber.

-O literalismo bíblico (fundamentalista), com todos os elementos para um pânico moral, será força motriz do golpe que se avizinha no Brasil. (Podem printar e depois me cobrar)

Em tempo: Atenção, MP…distribuição de Bíblia em escolas públicas!!!….as crianças precisam de ciência, cultura, esporte, lazer, educação, professores valorizados, merenda digna….!!!

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações automática de oestadoacre