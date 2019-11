black friday #

AC está entre os 10 estados que menos buscam online por Black Friday

Com uma média de 2,2 buscas/mil habitantes por mês (cerca de 26/ano), AC está em 23º lugar na lista de estados que mais buscam, proporcionalmente, por ‘Black Friday’ na internet. Em infográfico interativo criado pelo site Bons Investimentos, compara-se qual das datas do e-commerce é mais representativa para cada unidade da federação

Black Friday já é a maior data do e-commerce do Brasil, considerando a quantidade de buscas online. Em estudo criado pelo site do Bons Investimentos, com dados do Google, verificou-se que a expressão Black Friday (e suas variações) foram buscadas, ao menos, 10,6 milhões de vezes no último ano, batendo o valor associado ao Dia das Mães, com 8,4 milhões de buscas.

No estudo, comparou-se cada estado brasileiro, assim como sua população, para entender em que unidade federativa mais se busca cada uma dessas datas do e-commerce. No topo da lista, está DF, com 7,38 buscas/ mil hab., seguido por SP, com 6,85. Já estado de AC é o 23º que mais busca por ‘Black Friday’ no país, com 2,2 buscas por mês a cada mil habitantes. Confira abaixo um trecho do texto do estudo.

