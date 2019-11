golpe bolívia #

Evo Morales e Álvaro García Linera (presidente e vice da Bolívia tirados do poder por um Golpe) viajaram ao México que, com sua larga tradição de acolhimento a perseguidos políticos, recebeu os dois líderes das mudanças sociais e econômicas na Bolívia na última década.

Evo denunciou que ofereceram 50 mil Dólares (mais de R$ 200 mil) para um de seus seguranças entregá-lo aos golpistas.

O México salva a vida de Evo Morales.

Así fue la despedida de Evo Morales y Álvaro García Linera de #Bolivia. Volverán.#PueblosDelMundoConEvo pic.twitter.com/L6PgsKMRdi — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) November 13, 2019

E aqui no Brasil, em Brasília, acredite, invasores entram na Embaixada da Venezuela, com aparente apoio do Governo do Brasil…

Violação de tratados internacionais…

Eu e o deputado @Glauber_Braga registramos a denúncia dos diplomatas venezuelanos na Embaixada da Venezuela em Brasília, que foi invadida por milicianos contratados numa ação coordenada com o governo brasileiro pic.twitter.com/kmaFtMEjcC — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) November 13, 2019

