Com exclusividade, oestadoacre revela o que foi debatido nesta tarde entre o Comando dos Servidores e o governador GladsonC.

1 – Flexível, palavras de quem estava na reunião – o governador GladsonC aceita debater as medidas propostas com os servidores e encontrar um meio termo do projeto de Reforma da Previdência.

2 – GladsonC escalou uma equipe do governo para reunir com o Comando dos Servidores.

3 – GladsonC aceita um projeto de consenso com os servidores (retirando o que é prejuízo para os servidores e o que é inconstitucional) para ser votado no máximo dia 10 de dezembro.

4 – Amanhã, quinta, às 14h, a equipe do governo reúne com os servidores na Aleac para discutir e trabalhar um projeto de consenso.

5 – ‘Esse é o discurso do Edvaldo’ (dep estadual) – se exaltou o líder do governo, Ghelen Diniz, ao verificar que o Comando dos Servidores também exige que as conquistas do funcionário, contidas no Estatuto do Servidor, não são questões previdenciárias e, que, portanto, devem ser discutidas de forma separada.

6 – ‘Que bom que o deputado Edvaldo está falando o que os servidores concordam’ – respondeu ao líder do governo um professor presente na reunião com o governador.

7 – Esse líder do governo quer ser mais real que o Rei…

E por último…

8 – Ficou acertado com o governador que não se vota NADA enquanto não houver um entendimento de projeto de consenso entre Servidores e Governo.

Em tempo: como antecipamos, a base dos professores jogou papel fundamental nos encaminhamentos desta quarta-feira.

Em tempo 2: a luta segue…o comando negocia e o sindicato melhora a mobilização dos professores (informes diários, reuniões nas escolas etcc…)

Em tempo 3: nada está resolvido…deu-se um passo…já é alguma coisa…Estado de mobilização completa dos professores até o dia 10 de dezembro.

J R Braña B.

