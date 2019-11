olimpíada língua portuguesa #

A Olimpíada da Língua Portuguesa anunciou nesta quarta (13) os finalistas da categoria Documentário, alunos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. São 19 trios e seus professores, de todas as regiões do País.

No Acre tem seu primeiro finalista no concurso (veja abaixo). Aluno e professor segue para a final, que acontecerá no dia 9 de dezembro, em São Paulo, quando serão conhecidos os vencedores nacionais.

Documentários

Educação: Acre tem finalista na Olimpíadas de Língua Portuguesa…Título: Nordestinos no Acre

Alunos: Eloís Eduardo, Raele Brito, Thomaz Oliveira

Professor: Ynaiara Moura da Silva

Escola: Humberto Soares da Costa

Foram divulgados também os professores vencedores em Relato de Prática na mesma categoria textual. No Acre, o professor Sullivan Chaves Gurgel, da escola Nanzio Magalhães, de Feijó, é um dos vencedores na categoria Poema, com o relato “O dito, o não dito e o escrito”.

