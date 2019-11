artista chile tortura #

Chile governado (?) por um político de direita e neoliberal…país em ruína social…e o presidente segue massacrando o povo.

Bolívia, ascensão social, crescimento econômico, salário mínimo maior que o Brasil, governado por um presidente de Esquerda…o que acontece? Golpe da direita e caos no país.

Grammy Latino, via Página 12

La artista chilena Mon Laferte llegó a la ceremonia de los Grammy Latinos, en La Vegas, con un saco negro. En la alfombra roja (tapete vermelho), cuando cientos de medios internacionales se preparaban para hacer la foto de rigor, se abrió el saco, dejó sus tetas al descubiero y mostró un mensaje escrito en su cuerpo: “En Chile torturan, matan y violan”.

En el cuello (pescoço) llevaba un pañuelo (lenço) verde, el símbolo por la legalización del aborto que se impuso desde Argentina.

Vídeo abaixo….:

“Chile me dueles por dentro

Me sangras por cada vena

Me pesa cada cadena

Que te aprisiona hasta el centro…”@monlaferte en #LatinGRAMMY pic.twitter.com/AKEIW5PiqE

— Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) November 15, 2019