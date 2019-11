homenagem chile vídeo #

A luta do povo chileno (equatoriano e boliviano) nos enche de esperança num futuro melhor…

Esse comercial (por ironia, é de um banco do Chile, mas não importa agora) mostra a garra um povo destemido, que sobreviveu por dois meses (70 dias) soterrado numa mina (pior foi a ditadura Pinochet) e não desanima nunca…

Foi uma propaganda para estimular a seleção do Chile antes da Copa do Mundo no Brasil…

O Chile havia superado o soterramento de seus trabalhadores mineiros na mina (campamento Esperanza, no Atacama)

Vale agora de novo vê esse filme de 1m40s…pelo que está acontecendo no Chile

O que diz o anúncio (vídeo após)

Neste lugar, ficamos soterrados por 70 dias…

A terra nos engoliu…

Tivemos que comprovar do que éramos feitos…

Sabíamos que lá fora haviam milhões de chilenos acreditando na gente…

E esta terra testemunhou tudo isso…

Por isso esta terra nós levaremos ao Brasil…

Para o campo onde a nossa seleção treinará…

Para enche-la de esperança e coragem…

Assim mostraremos ao mundo…

Que para um chileno nada é impossível…

España é difícil?

Holanda é difícil?

Não tememos o Grupo da Morte…a morte não nos importa…

Porque a morte nós já vencemos!

Chi-chi!!

Le-le le!!!

Assista…o texto editado….

A luta para sair do soterramento social segue no Chile…

Com a resistência heroica do povo…

Os humanos e conscientes se emocionam…e apoiam.

Boa noite…

J R Braña B.

