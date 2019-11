rosana sinteac feriado #

Nessa manhã de feriado nacional, a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, escreveu no seu FB:

Paralisação dos Serviços públicos do Acre

Bom dia trabalhadores em Educação. Um ótimo feriado. Mas também usarei este face para dizer que lamentavelmente o governador não atendeu nossa deliberação. Deixei (deixou) como estar (sic). O líder do governo e o presidente do Acreprevidencia retirando quase 100% de nossos direito de aposentar e acabando com o direito de licença prêmio, Lei Naluh, reenquadramento, sexta parte que nao receberão depois reforma.

Fica nosso repúdio por não darem a oportunidade de verificar atraves de cálculos atuarial, relatorios financeiros se precisa ser tão cruel nesta reforma. Estao tentando aprovar de forma ilegal, inconstitucional.

Não vamos permitir.

Vamos para a luta

Parar os Serviços Públicos deste Estado.

Rosana (Sinteac)

Em tempo: sem professores na rua junto a outros trabalhadores, o governo do PSDB e PP vai destruir o pouco que há dos direitos dos servidores.

Em tempo 2: traduzindo: o governo dá uma banana aos servidores que, por seu turno, aceitam ou lutam contra.

J R Braña B.

