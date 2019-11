concurso pmrb #

O discurso do domingo pós-confusão pelo cancelamento das provas do concurso da prefeitura de Rio Branco mudou nesta segunda com a repercussão negativa do caso.

Os fiscais do concurso que trabalharam nas escolas, que foram informados que só receberiam 50% do valor combinado, começaram receber hoje integral (R$ 170).

A Fundape resolveu não comprar briga e evitar ainda mais desgaste…

A prefeitura da capital cancelou as provas depois de constatado vários erros nas provas do turno da manhã.

Bem, hoje o ac informa….que:

É o barato que vai sair caro que o blog adiantou no domingo…

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre

Suco de laranja do Snoop, o melhor suco de Rio Branco (em frente ao Lojão, Bosque)