moro ‘mandado’ acre #

O ex-juiz imparcial de Curitiba não é chegado ao idioma português…

Isso todo mundo já sabe…

Ele já pronunciou câmera, se referindo à câmara dos deputados…

Já verbalizou ‘conje’, quando deveria dizer o substantivo masculino cônjuge…

E hoje, em Rio Branco, dentro do palácio, em coletiva, soltou mais uma do seu dicionário particular:

(…ficarei satisfeito se eu puder terminar o mandado apresentando um bom trabalho…o certo seria mandato…)…ouça abaixo 2 minutos de coletiva pereba….)…aliás, a ‘coletiva’ foi um fiasco coletivo…Moro não foi incomodado com nenhuma pergunta sobre o Queiroz, Marielle, Milícias do Rio…etc…

…sequer foi incomodado sobre a falta de apoio ao Acre pelo governo Bolsonaro…porque, como se sabe, as viaturas da polícia, expostas à frente do Palácio novamente – foi indicação de emendas dos deputados e senadores da legislatura passada…mas ouça o mandado de Moro.

Diria o Romário (se não fosse bolsonarista/morista), é um poeta…. calado!

J R Braña B.

Ative o sininho e receba notificações automáticas de oestadoacre no seu celular e desktop