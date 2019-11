revista forum #

Nesta segunda, Sérgio Moro, o ex-juiz imparcial de Curitiba que prendeu Lula para evitar que ele se reelegesse presidente da república e depois virou ministro do candidato vencedor – vai estar em Rio Branco recebendo homenagem do governo do Acre (PP e PSDB).

Revista Forum

Celso de Mello nega HC a favor de Moro que pretendia tirar The Intercept do ar e apreender todo seu conteúdo

Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de habeas corpus (HC), solicitado por um advogado, em favor do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O objetivo era censurar e bloquear o site The Intercept Brasil, além de apreender todo o material veiculado.

(…)

Lava Jato

The Intercept Brasil, do editor Glenn Greenwald, tem publicado uma série reportagens, desmascarando a Lava Jato e mostrando conversas comprometedoras envolvendo o ex-juiz e atual ministro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, comandante da força-tarefa da operação, e outros procuradores federais.

(…)

Gilmar, ministro do STF: Moro ajudou Bolsonaro prendendo Lula e depois foi ser ministro

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre

Suco do Snoop, o melhor suco de Rio Branco (em frente ao Lojão, Bosque)