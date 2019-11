o voo #

Conta Esmael, do Blog do Esmael, o melhor repórter do Paraná e um dos melhores blogueiros do Brasil – que a Lava Jato e Moro destetam, claro – que o voo da comitiva do ministro Sérgio Moro e do governador GladsonC a Cruzeiro, na segunda, 19, afora o susto na hora de aterrissar, teve mais coisas….

Foi o ‘voo cheiroso’ ou o ‘voo dos estragados’…

Do Blog do Esmael:

Moro e comitiva se assustam com pouso de avião na Amazônia

Uma comitiva do ministro Sérgio Moro, que está no Acre, passou apuro nesta segunda-feira (18). A aeronave em que estava o ex-juiz e senadores da região Norte teve dificuldades para pousar em Cruzeiro do Sul, na mata amazônica, devido a fortes chuvas.

De acordo com informações de circulam em Brasília, um dos integrantes acometido pela forte emoção teve frouxos intestinais durante o sobrevoo, que durou cerca de 45 minutos. Ninguém passou recibo. Todos fingiram que não sentiam o forte cheiro.

O destino da tripulação era uma base integrada do Grupamento Especial de Fronteira (GEFRON), em Cruzeiro do Sul, no coração da selva amazônica.

A coluna Radar, da Veja, listou no “voo cheiroso”, além de Moro, o governador acreano Gladson Cameli (PP), praticamente todo seu secretariado, e o vice-governador Wherles Rocha (PSDB).

Ainda segundo a publicação que pertence ao BTG Pactual, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) era o mais assustado dos três senadores. “Você confia no seu suplente?”, teria perguntado Moro.

Moro a Petecão

Você confia no seu suplente?

Petecão não perdeu a esportiva e devolveu com outra pergunta para o ministro da Justiça: “Você acredita no Bolsonaro?”, sem que houvesse tempo para o ex-juiz responder porque o avião começou a descer.

Petecão a Moro

Você acredita no Bolsonaro?

“Todo mundo comemorou quando o avião desceu. Já estavam fazendo contas de quem iria governar o estado se esse tempo não mudasse”, diz um dos presentes na aventura, registrou a Veja.

Petecão pretende repetir a pergunta a Sérgio Moro muito em breve, em Brasília.

O ex-juiz da Lava Jato confirmou a viagem pelo Twitter, mas, por questões óbvias, não relatou o perrengue no voo.

